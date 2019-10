Harry Styles torna con un nuovo singolo

ROMA, 11 OTT - A due anni di distanza dall'omonimo album di debutto solista, Harry Styles torna con il nuovo brano Lights Up, già disponibile. Il brano è accompagnato da un video girato in Messico che, in poche ore, ha già superato 2,2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Lights up è stato prodotto da Tyler Johnson con la collaborazione di Kid Harpoon (Tom Hull), ed entrambi hanno partecipato alla scrittura del brano insieme allo stesso componente degli One Direction, band ormai in pausa dal 2016.