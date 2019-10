Longinus prima serie tv di Dario Argento

ROMA, 11 OTT - Dario Argento si dà per la prima volta al mondo delle serie TV con Longinus. Il maestro del brivido regista e autore visionario del genere horror che nel corso degli anni ha tolto il sonno a varie generazioni, approda sul mondo delle serie televisiva per la prima volta, regalando una nuova, indimenticabile esperienza a tutti gli appassionati del genere. Argento accompagnerà i telespettatori, episodio dopo episodio, nel suo immaginario oscuro e terrificante. In un thriller sospeso tra il reale e il soprannaturale, si susseguiranno misteriosi omicidi, suspence e disvelamenti, elementi esoterici e antichi enigmi, tra le Alpi francesi di Grenoble e la Siena del palio. Longinus, con le sue ambientazioni, i suoi riferimenti simbolici, i suoi personaggi in bilico fra il bene e il male si preannuncia come una serie d'autore internazionale. Una co-produzione di Publispei di Verdiana Bixio e della BIM Produzione, società del gruppo Wild Bunch in associazione con Riccardo Russo e presieduta da Antonio Medici.(ANSA)