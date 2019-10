Architettura, Roma si anima con Spam

ROMA, 10 OTT - Accendere il dibattito (Think-Tank) sulla Bauhaus, in occasione del centenario, nonché su una serie di altri argomenti che incidono sulla vita sia materiale che spirituale. E' l'obiettivo di Bauhaus Think-Tank, l'installazione di Guido Iannuzzi, che oggi ha aperto a Roma Spam, il Festival dell'Architettura promosso dall'Ordine degli architetti di Roma e provincia al via da oggi al 18 ottobre nel villino dell'Acquario, sede dell'Ordine. L'opera è una rivisitazione del carro armato sovietico T34 utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale e riprodotto in scala 1:1 per stimolare uno scambio di opinioni (il think-tank appunto) su concetti antitetici come il rapporto tra etica ed estetica, pensiero teorico ed azione concreta, libertà e oppressione, guerra e pace.