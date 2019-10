Parma celebra il compleanno di Verdi

PARMA, 10 OTT - La città di Parma ha festeggiato, come ogni anno, il compleanno di Giuseppe Verdi. Alla cerimonia per il 206/o anniversario della nascita del maestro di Busseto, davanti al monumento a lui dedicato in piazza della Pilotta, c'era il sindaco Federico Pizzarotti insieme ai vertici del teatro Regio, delle numerose associazioni musicali della città e di tanti appassionati. Presenti anche i cantanti lirici Leo Nucci, Michele Pertusi, Luca Salsi e Armando Gabba, il coro del Teatro Regio e la Corale Giuseppe Verdi che hanno infine intonato il "Va pensiero", accompagnati da Claudia Zucconi al pianoforte e diretti da Massimo Fiocchi Malaspina. A conclusione della cerimonia si è svolta, nell'ambito del Festival Verdiano, l'inaugurazione al Gran Caffè Teatro Regio della Mostra dedicata ai ritratti di Leo Nucci di Vittorio Ferrarini, alla presenza del Maestro, dell'artista e delle autorità.