Fano Jazz Network vince bando Siae

FANO (PESARO URBINO), 10 OTT - Un progetto per realizzare un tour musicale internazionale a emissioni zero e green, realizzato da Fano Jazz Network insieme al quartetto Satoyama, è risultato vincitore del bando Siae "Per chi Crea", della sezione "Musica: Live e Promozione Nazionale e Internazionale". Il progetto si è aggiudicato il secondo posto nella graduatoria generale, risultando l'unico nel settore più specifico della musica jazz. Il progetto, previsto per marzo 2020, vedrà coinvolti il quartetto jazz Satoyama, formato da giovani musicisti della provincia torinese, la pittrice cinese Lavia Lin, il regista Fabio Dipinto e il fotografo Davide Menarello in un tour musicale-antropologico-artistico da Mosca a Shanghai, utilizzando come mezzo di trasporto la Ferrovia Transmongolica. La spedizione sarà ospite di famiglie locali ed organizzerà masterclass in scuole sul legame tra musica ed ambiente. Sarà realizzato un documentario per sensibilizzare su tematiche ambientali, ecologiche ed interculturali.