Premio "La Cava",in gara 37 opere

BOVALINO (REGGIO CALABRIA), 10 OTT - Sono trentasette le opere in gara per la terza edizione del Premio letterario "Mario La Cava" che ha come tema "Il viaggio. Percorsi vissuti, narrati e immaginati". Il concorso è organizzato dal Comune di Bovalino in collaborazione con il Caffè letterario "La Cava" e con il patrocinio della Regione Calabria e il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri. Entro il 20 novembre i componenti della giuria composta da Andrea Di Consoli, Stefano Ercolino, Marco Gatto, Loredana Lipperini e Vito Teti valuteranno le opere e designeranno la terna finalista. La cerimonia di consegna è in programma il 14 dicembre e in quella sede, con voto segreto, sarà decretato il vincitore. La prima edizione del "La Cava", nel 2017, venne assegnata a Claudio Magris, premio speciale a Raffaele Nigro. La seconda edizione, nel 2018, fu appannaggio di Maria Pia Ammirati con il romanzo Due mogli - 2 agosto 1980 (Mondadori). Premio speciale a Raffaele La Capria.