Giordana Angi, le sfumature dell'amore

MILANO, 9 OTT - La distanza, la mancanza, il desiderio, la leggerezza e anche la fragilità, la rabbia: Giordana Angi, cantante e autrice per sé e per grandi artisti (Tiziano Ferro, Nina Zilli, in cantiere anche un brano per Laura Pausini), torna con un nuovo album cantando "banalmente l'amore". "Voglio essere tua", prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia), esce il prossimo 11 ottobre, nello stesso giorno in cui si chiude il tour in sold out all'Atlantico di Roma. Dieci brani che, spaziando dal pop al soul, dal rock al reggae, hanno "tante sonorità - ha detto la cantante durante la presentazione alla stampa a Milano -, che rispecchiano i colori dell'anima: malinconia, gioie e anche forza" e che ci portano anche nei luoghi d'origine della cantautrice con il brano 'Encore', piano e voce in francese, lingua madre della Angi (oltre all'italiano) che è nata 25 anni fa in Bretagna.