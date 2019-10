Centro Venaria restaura Santo Sepolcro

TORINO, 9 OTT - La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale parteciperà ai nuovi lavori di restauro del Santo Sepolcro, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma. La firma dell'accordo con la Custodia di Terra Santa si colloca nel quadro dell'accordo fra le tre maggiori Comunità Cristiane, Custodi del Luogo Sacro e responsabili dello Status Quo all'interno del Santo Sepolcro, per iniziare una seconda fase di restauro delle fondazioni dell'Edicola e del pavimento della Basilica del Santo Sepolcro. Alle due istituzioni accademiche sarà affidato il compito di svolgere uno studio di approfondimento sullo stato attuale, anche sotto l'aspetto storico archeologico e di preparare il progetto esecutivo degli interventi di restauro necessari. I lavori saranno finanziati dalle tre principali Comunità cristiane presenti all'interno del Santo Sepolcro: Patriarcato Greco-Ortodosso, Custodia di Terra Santa e Patriarcato Armeno.