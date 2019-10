'L'affare Modigliani' in un libro

ROMA, 9 OTT - Una lunga inchiesta, un appassionante racconto, con una serie di testimonianze e documenti assolutamente inediti, che denuncia truffe, casi di riciclaggio, falsari e interessi illeciti all'ombra di Amedeo Modigliani. E anche un probabile e incredibile delitto fatto passare per una morte accidentale, quello di Jeanne Modigliani. Arriva in libreria il 10 ottobre 'L'Affare Modigliani' (pp, 306, euro 19) di Claudio Loiodice e Dana Mondini, pubblicato da Chiarelettere, con la postfazione dell'ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato Pietro Grasso, a pochi mesi dalle celebrazioni, il 24 gennaio 2020, per il centenario della morte dell'artista livornese. Il libro - che va oltre lo scandalo della mostra a Palazzo Ducale di Genova, pur ricostruito nel dettaglio - sarà presentato il 18 ottobre a Livorno, dove il 7 novembre si inaugura la grande mostra 'Finalmente Modì' a cura di Marc Restellini, uno dei maggiori esperti di Modigliani, del quale nel libro è riportata una lunga intervista.