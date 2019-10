Malika Ayane, dalll'11/10 nuovo singolo

ROMA, 9 OTT - Esce l'11 ottobre il nuovo singolo di Malika Ayane "WOW (Niente aspetta)" firmato dalla stessa cantautrice con Shridhar Solanki per la musica. Con sonorità che riprendono la black music degli anni '80 degli Arrested Development e dei De La Soul, più contemporanea e meno di protesta, e la presenza di cori e fiati, "WOW (Niente aspetta)" è un brano contro l'imbruttimento dei tempi moderni. "La vita è qui e adesso ed è fatta da milioni di adesso, tante volte sempre uguali, che possono sembrare pesanti, ripetitivi, persino angosciosi semplicemente perché siamo noi che viviamo la consuetudine, la costanza e la normalità come qualcosa da cui scappare e non la dimensione da cui trarre ogni giorno tutti gli spunti per fare qualcosa di nuovo ed eccezionale", racconta Malika Ayane.