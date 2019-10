Orchestra Rai, Conlon ancora sul podio

TORINO, 9 OTT - Il direttore James Conlon salirà sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, giovedì 24 ottobre, con la grande forma sinfonica fra Ludwig van Beethoven e Sergej Prokofiev. Il concerto, in programma all'Auditorium Rai di Torino con diretta su Radio3 e in Euroradio, è il terzo appuntamento consecutivo di stagione per Conlon, protagonista anche del primo concerto del ciclo 'Classica per tutti. Casa Beethoven', che sabato 26 ottobre alle 16 inaugura il progetto in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e rivolto ai giovani e alle famiglie. Tanto Beethoven, di cui nel 2020 ricorre il 250mo anniversario dalla nascita: sarà proposta anche la Nona, ma si sa per ora la data, il 5 luglio, e che ci sarà il direttore Fabio Luisi, mentre sono da scegliere luogo e coro. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai farà una grande tournee a marzo in Spagna con 5 date. "E' un'orchestra nazionale, non solo di Torino. Abbiamo il privilegio di suonare per tutta l'Italia", sottolinea Conlon.