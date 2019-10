Mary Poppins in musical 'vola' a Roma

ROMA, 09 OTT - Dopo il successo da 200 repliche e 200 mila spettatori a Milano, con una scenografia ancora più grande, il volo con ombrello e l'inconfondibile borsa sottobraccio, arriva al Sistina di Roma Mary Poppins - Il musical, produzione kolossal di Cameron Mackintosh e Thomas Schumacher per Disney Theatrical Productions, su libretto del Premio Oscar Julian Fellows dai racconti di P.L. Travers e dall'indimenticabile film di Walt Disney con Julie Andrews. Primo titolo della nuova stagione del Sistina, in scena dal 17/10 al 6/1 (e poi ancora a Milano dal 30/1) la versione italiana dello show presentata da Wec, è diretta da Federico Bellone con Giulia Fabbri nei panni della tata che tutti avremmo voluto e Davide Sammartano in quelli dello spazzacamin Bert, orchestra dal vivo e 32 attori e ballerini. ''Mary Poppins? Una donna con gran bisogno di amore'', dice Bellone. ''Per me un intero mondo di poesia e di colore - aggiunge la Fabbri - e un grande onore interpretarla''