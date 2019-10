Morto Paolo Ferrari, dirigente cinema

ROMA, 9 OTT - E' morto Paolo Ferrari, uno dei personaggi più influenti dell'industria cinematografica italiana e storico presidente dell'Anica che lo ricorda, rendendo nota la notizia della scomparsa e i funerali, a Roma il 10 ottobre alle 11 nella chiesa di San Roberto Bellarmino in Piazza Ungheria. Nato a Solero, Alessandria, nel 1934, già nel 1957 è in Metro-Goldwyn-Mayer, di cui diviene direttore generale nel 1969 e poi amministratore unico. Dirigente in Columbia Pictures Italia per 11 anni, nel 1989 è direttore generale per la divisione Pictures della Warner Bros. Entertainment Italia per poi diventarne presidente e amministratore delegato. Presidente dell'Anica dal 2006, nel 2009 assume la carica di presidente della nuova Confindustria Cultura Italia e nel 2012 di presidente di Fondazione Cinema per Roma e del Festival Internazionale del Film di Roma. L'Anica ne ricorda competenza, autorevolezza, umanità e capacità dimostrate