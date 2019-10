Becky G presenta e si esibisce a Mtv Ema

ROMA, 9 OTT - Sarà la cantante, cantautrice e attrice Becky G a presentare e a esibirsi ai prossimi MTV EMAs, il 3 novembre al FIBES, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna, trasmessi in diretta sui canali MTV. "Non vedo l'ora di arrivare a Siviglia per presentare questa edizione del più grande evento globale che celebra la musica", ha detto Becky G, che è anche in nomination per Best Pop insieme ad Ariana Grande, Camila Cabello, Halsey, Jonas Brothers e Shawn Mendes. "Ci vediamo presto, Beasters". "Becky G è un talento eccezionale e poliedrico che non è estranea alla scena mondiale", ha affermato Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom and co-brand head, MTV International. "Non vediamo l'ora di vederla sul palco degli MTV EMAs ed accendere Siviglia". Tra i successi della ventiduenne star americana ci sono due hit al n.1 di Billboard Latin Airplay (Mayores & Sin Pijama), uno ruolo da protagonista nel film Power Rangers e uno da guest star nella serie Empire di Fox TV, vincitrice di un Emmy.