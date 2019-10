Pelù, il mio rock abbraccia parole Greta

MILANO, 9 OTT - S'intitola 'Picnic all'inferno' e cita Greta Thunberg il singolo che riporta in scena Piero Pelù da solista. Il brano sarà in radio, in digital download e in streaming dal 18 ottobre, anche con la voce della giovane attivista ambientalista durante un suo discorso. Il brano e il suo video saranno presentati in anteprima venerdì 11 ottobre al festival IMAGinACTION di Ravenna. "Mi occupo da sempre della causa ambientalista attraverso il rock - ha detto Pelù - sia con i Litfiba sia da solo. Greta ha il grande merito di aver generato una discussione che ora potrà crescere". Il 13 novembre da Roma parte il 'Benvenuto al mondo tour', sei concerti in altrettante importanti città italiane che vedranno esplodere l'energia live dell'artista fiorentino. Le altre date: il novembre a Bologna, il 16 a San Biagio di Callalta (Treviso), il 19 a Milano, il 20 a Venaria Reale, il 22 a Firenze.