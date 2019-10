A teatro Huppert, Malosti, Riondino

ROMA, 9 OTT - Isabelle Huppert per Robert Wilson in ''Mary Said What She Said'' di Darryl Pinckney, a Firenze, e Milo Rau a Roma con ''La rivolta della dignità - Resurrezione''; triplice omaggio ai 50 anni del ''Mistero Buffo'' di Dario Fo con Mario Pirovano a Milano, Ugo Dighero a Roma e Matthias Martelli a Torino. E ancora, Roberto Latini con ''In Exitu'' di Giovanni Testori, a Roma, Valter Malosti a Milano per ''Se questo è un uomo'', nel centenario della nascita di Primo Levi; fino a Michele Riondino con ''Il Maestro e Margherita'' di Michail Bulgakov diretto da Andrea Baracco, tra Narni (TN) e Bologna: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.