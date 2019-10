Barbie mette la toga e fa il magistrato

NEW YORK, 8 OTT - Barbie mette la toga e diventa magistrato. La Mattel ha lanciato la Barbie giudice, ultimo arrivo nella serie dedicata alle carriere. "Con oltre 200 carriere dal 1959 - si legge sul profilo Twitter dell'azienda dei giocattoli - quest'anno Barbie diventa giudice! La Barbie giudice incoraggia le ragazze a scoprire di più su come si prendono decisioni che cambiano il mondo per il meglio". La Mattel ha deciso di optare per la carriera di magistrato dopo aver constatato che solo il 33% degli attuali giudici americani sono donne. La bambola è disponibile in varie tonalità di colori di pelle e pettinature. Indossa una tradizionale toga nera con un colletto ricamato che richiama quella del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, la paladina dei liberal americani.