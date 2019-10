Jessica Lange, omaggio a Dylan

NEW YORK, 8 OTT - Jessica Lange rende omaggio a Bob Dylan con una serie di fotografie scattate sulla leggendaria autostrada 61 che collega il confine canadese con la Louisiana. "Highway 61 Revisited", l'album del 1965 di Dylan dedicato alla celebre strada, fu il primo che l'attrice due volte premio Oscar comprò quando aveva 16 anni. Allora Jessica viveva in Minnesota - Cloquet, dove è nata 70 anni fa, è a 25 minuti di macchina dalla Duluth di Dylan - e conosce la Highway bene, avendoci viaggiato innumerevoli volte da bambina per far visita alla famiglia che viveva lungo gli otto stati tagliati dalla strada. Oltre mezzo secolo dopo la Lange rivisita questo "itinerario del cuore" - la sua geografia delle emozioni - nel libro di fotografie "Highway 61" pubblicato da PowerHouse: 81 immagini in bianco e nero scattate in sette anni di viaggi in auto, complice la Mercedes del 1967, dono di Mikhail Barishnikov, la stessa usata da Milos Forman per scappare dalla Cecoslovacchia dopo l'invasione sovietica.