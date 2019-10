Madonna si fa male, niente live Brooklyn

NEW YORK, 8 OTT - Madonna si fa male al ginocchio ed è costretta a rimandare una delle date del suo Madame X tour a Brooklyn. "Sfortunatamente - si legge in una comunicazione ufficiale - Madame X di Madonna questa sera al BAM Howard Gilman Opera House è rimandato. Al momento Madonna è alle prese con una lesione al ginocchio e le è stato consigliato di riposare per i prossimi tre giorni". Restano invariate le date del 10 e 12 ottobre sempre a New York mentre ancora non si ha una nuova data per il concerto previsto per lo scorso sette ottobre. Madonna, 61 anni, ha iniziato il suo tour intimo in sale concerto più piccole già con un mese di ritardo rispetto ai piani a causa di problemi organizzativi. In un post su Instagram la stessa popstar ha detto che non molla, tuttavia anche lei è fatta di carne e ossa e quindi deve riposare per tre giorni per riprendersi del tutto.