Lucca Comics 53/a edizione da 30 ottobre

MILANO, 8 OTT - Presentato a Milano il programma di Lucca Comics & Games 2019, che per il 53/o anno proporrà il meglio del fumetto, del cinema d'animazione, dell'illustrazione e del gioco. In programma dal 30 ottobre al 3 novembre 2019, la manifestazione porterà a Lucca molti ospiti dal mondo del fumetto e del fantasy: Hirohiko Araki, Chris Claremont, Jim Starlin, Don Rosa, Zerocalcare, Gipi, Sio, Leo Ortolani, Emil Ferris, Barbara Baldi. Tra gli ospiti dell'Area Movie, a cura di QMI - Stardust: le giovani protagoniste di The Witcher, Anya Chalotra e Freya Allan, Rebecca Sugar, Alessandro Rak, Lorenzo Mattotti e molti altri. Oltre a numerose anteprime dal mondo del cinema e delle serie tv, tra cui Terminator: Destino Oscuro. Tra le mostre: Le origini del Manga - Da Hokusai al manga moderno; Barbara Baldi - Lo spessore del silenzio; Emil Ferris - Mostri: non lo siamo tutti?; Suehiro Maruo - La luna è un buco nel cielo; Luca Carboni - Bologna è un'immagine.