Stipe, il tempo dei R.E.M. è finito

ROMA, 8 OTT - "Domani sera a Londra sarò a cena con Mike, ma il tempo dei R.E.M. è finito. Basta". Lo ha detto a Roma l'ex frontman della band, Michael Stipe, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la presentazione al museo Maxxi di un suo libro di foto, "Our Interference Time". Alla domanda su quando uscirà un suo album da solista, Stipe ha risposto: "Ti dico di aspettare. Non ho fretta, perché per me la musica è una passione. Non sento la fretta di far uscire dei singoli. Ti chiedo di non trattenere il respiro, e di goderti il viaggio".