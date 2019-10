Da Filarmonica abbonamenti young

MILANO, 8 OTT - Duecento abbonamenti a 50 euro: la Filarmonica della Scala per la prossima stagione ha deciso di riservare due tipi di abbonamento a prezzo stracciato per gli under 26: cento per i cinque concerti invernali (Winter) e cento per i cinque successivi (Summer). L'iniziativa, realizzata grazie ad Allianz, si chiama 'Generazione Filarmonica' e già questo spiega lo spirito dell' iniziativa: allevare il pubblico del futuro. Certo non un modo per riempire il teatro dato che la Filarmonica può contare su 1.400 abbonati su 1.900 posti disponibili in teatro. In realtà da tempo l'ensemble creato da Claudio Abbado insieme ai musicisti della Scala ha un occhio di riguardo per il pubblico del domani e quindi ha varato un programma con le scuole (Sound, Music!), ha organizzato una serie di prove aperte (i cui proventi vanno ad organizzazioni del sociale) e avviato la tradizione del concerto gratuito in piazza Duomo.