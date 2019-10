Nobel Letteratura 2019,torna e raddoppia

ROMA, 7 OTT - Saranno due i Nobel per la Letteratura assegnati quest'anno che verranno annunciati il 10 ottobre alle 13.00. Dopo lo scandalo per molestie che nel 2018 aveva colpito il marito di una giurata, il fotografo e regista Jean Claude Arnault e travolto l'Accademia di Svezia portando a una serie di dimissioni, il premio era stato sospeso e rimandato al 2019. Come sempre è partito il totonobel che questa volta però si fa più complicato perchè si aspettano due vincitori. Chi vincerà il Nobel per la Letteratura 2018? E chi si aggiudicherà il Nobel per la Letteratura 2019? Quasi impossibile prevederlo ma stando agli scommettitori, il podio dovrebbe essere delle donne. La superfavorita è la canadese Anne Carson, della quale in Italia è uscito 'Antropologia dell'acqua' (Donzelli) e 'Autobiografia del rosso' (Bompiani), quotata da Ladbrokes 5 a 1. Al secondo posto, 6 a 1, la francese dell'Isola di Guadalupe Maryse Condé, pubblicata da E/O e al terzo la polacca Olga Tokarczuk, 8 a 1, autrice de 'I Vagabondi' (Bompiani).