A Roma arriva la Virtual Reality

ROMA, 7 OTT - Il 9 ottobre aprono due mostre a Roma, a Videocittà, unite dall'utilizzo delle ultime tecnologie in fatto di visual. La prima è Van Gogh + Monet Experience, un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato i due giganti della pittura. Grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi nei paesaggi, nei colori, nelle atmosfere, ai tempi di Arles e Giverny, come se stesse vivendo all'interno del quadro. La mostra, prodotta e distribuita a livello internazionale da Next Exhibition, è composta da quattro momenti. L'altra mostra è "Living dinosaurs", adatta a tutta la famiglia, che accompagna i visitatori in un viaggio nel passato. Prodotta dalla Sudamericana Aurea Exhibitions, è organizzata per la prima volta a Roma da Next Exhibition. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo incontri di "vita quotidiana" con queste enormi creature. Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli.