La Notte della Taranta a Buenos Aires

BARI, 7 OTT - La Notte della Taranta conquista Buenos Aires: 50 mila fan, secondo gli organizzatori, hanno partecipato al concerto in Avenida de Mayo, nel cuore della metropoli, nell'ambito della manifestazione "Buenos Aires celebra Italia" organizzata dal Governo della capitale argentina ed Enit, in collaborazione con Pugliapromozione, Fondazione La Notte della Taranta e Raiz Italiana. Un tour che dal 29 settembre al 5 ottobre ha portato i musicisti e i ballerini della Taranta ad esibirsi nel prestigioso club La Tangente nel quartiere Palermo e ad inaugurare, come ambasciatori ufficiali della pizzica nel mondo, la FIT fiera internazionale del turismo dell'America latina. "Questa musica, questa danza hanno la stessa capacità attrattiva e seduttiva del tango in Argentina", ha detto l'Ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo. "Il tour internazionale - ha sottolineato Massimo Manera presidente della Fondazione - nel corso dell'anno ha fatto tappa in Russia, Albania e Argentina e si chiuderà a novembre a Cuba.