Rosy Abate muore? Puntata al montaggio

ROMA, 7 OTT - "Stiamo rilavorando al montaggio dell'ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi": così Pietro Valsecchi, produttore della seconda stagione di Rosy Abate, che sta riscuotendo un grande successo, risponde ai fan che stanno scrivendo alla Taodue. "Appena si è sparsa la voce che l'ultima puntata, che sarà trasmessa venerdì 11 ottobre su Canale 5, potrebbe vedere la morte di Rosy, i fan si sono scatenati sul web e con le email. Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell'immaginario collettivo: lo vediamo dai dati di ascolto Auditel, dai record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi 3 milioni), dall'enorme riscontro sui social. E di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti. Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all'ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà"