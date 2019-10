Tredici Pietro in tour dal 12 ottobre

ROMA, 7 OTT - Tredici Pietro (all'anagrafe Pietro Morandi, figlio d'arte dell''eterno ragazzo' Gianni), dopo l'uscita del primo Ep dal titolo Assurdo è ora pronto a portare la sua musica dal vivo nei club. L'"Assurdo tour" partirà il 12 ottobre da Forlì, poi il 26 ottobre a Firenze, il 9 novembre a Milano, il 16 novembre a Bologna, il 30 novembre a Foggia, il 7 dicembre a Mantova, il 14 dicembre a Roma e il 27 dicembre a Teramo. "Non vedo l'ora di partire in tour - racconta Tredici Pietro -. La dimensione live ti permette di interagire veramente con i tuoi fan, la prova del nove che ti ripaga di tutti i sacrifici fatti in studio. L'energia è al massimo così come la voglia di spaccare il palco per ricambiare il calore che mi hanno dato le persone che fino ad ora mi hanno seguito. Sarà una gran bella festa e uno scambio reciproco di sole good vibes".