Tornano i Linea 77 con 'Server sirena'

MILANO, 7 OTT - E' in arrivo venerdì 11 ottobre, sulle piattaforme digitali, il nuovo album dei Linea 77 che con il titolo di 'Server sirena' mischiano ancora le carte. La band torinese, in scena dagli anni Novanta, ha scritto una scaletta di brani composta da sei titoli, da 'AK77' a 'Senzaltervativa', nei quali mettono lo zampino ben otto collaboratori eccellenti come Salmo, ENSI, Samuel dei Subsonica, Caparezza e altri ancora. La produzione, invece, è firmata The Bloody Beetroots. "Abbiamo messo assieme una squadra di campioni come il Real Madrid - ha detto Davide 'Dade' Pavanello - e il risultato è stato sorprendente".