The Dark Side, la verità oltre la paura

ROMA, 7 OTT - L'oscurità come strumento di conoscenza per indagare paure, incertezze, complessità: è la mostra "The Dark Side. Chi ha paura del Buio?", che dal 9 ottobre al 1 marzo occuperà gli spazi del Musja, il nuovo museo privato di Roma dedicato all'arte contemporanea e presieduto da Ovidio Jacorossi. Sfruttando la particolare architettura del museo, che nasce sulle antiche rovine del teatro di Pompeo, tra stanze segrete, tende nere e giochi di luce, 13 artisti internazionali - da Boltanski a De Dominicis, da Dessì a Shiota, da Gowda a Chetwynd - presentano grandi installazioni site specific e imponenti opere per raccontare l'avventura umana, evocando ciò che ci spaventa ma che, al tempo stesso, può aprire nuove possibilità di comprensione. Il progetto espositivo, a cura di Danilo Eccher, è il primo appuntamento di una trilogia dedicata al tema della paura (dopo la "Paura del Buio", arriveranno la "Paura della Solitudine" e la "Paura del Tempo") che si svilupperà nell'arco di tre anni.