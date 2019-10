Torna The Deuce con Franco e Gyllenhaal

ROMA, 7 OTT - James Franco torna per un'ultima volta nei panni dei gemelli Vincent e Frankie Martino nella terza e conclusiva stagione di The Deuce - La via del porno, dall'8 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv. Gli 8 episodi del drama creato da David Simon e George Pelecanos per Hbo portano a compimento il racconto dell'ascesa dell'industria del porno di New York e il decadimento della Times Square degli anni '80, cuore del mercato americano del sesso. All'alba del 1985 la 42/a Strada si è trasformata nel covo di una criminalità sempre più violenta. La fine di un'era è alle porte: i Vhs hanno assunto il monopolio della produzione e della distribuzione della pornografia e la dilagante epidemia di Aids sta mettendo in ginocchio tutta New York. Vincent Martino (James Franco) è in cerca di una via d'uscita; Frankie (ancora Franco), fratello gemello di Vincent, sembra volersi autosabotare a tutti i costi; Candy (Maggie Gyllenhaal) lotta per mantenere una propria integrità artistica.