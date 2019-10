New York di JR in mostra al Brooklyn

NEW YORK, 6 OTT - I mille volti di New York in un affresco multimediale di cosa è oggi la metropoli linguisticamente più diversa del mondo e che nella sua storia riflette quella dell'immigrazione in America. Negli ultimi vent'anni l'artista noto con le iniziali di JR ha allargato l'idea di public art con ambiziosi progetti che danno visibilità e potenzialità di agire a un ampio spettro di persone in tutto il mondo. Murali, fotografie, video, diorami, e materiale d'archivio, "JR: Chronicle" dal 4 ottobre al Brooklyn Museum è la prima grande mostra in Nord America dedicata al "photograffeur" francese. Vincitore del Ted Prize 2011, candidato agli Oscar per "Faces Places" con Agnes Varda e uno dei 100 più' influenti di Time del 2018, JR e' un mix tra graffitista e foto-videografo. Robert De Niro e' uno degli oltre mille protagonisti dell'opera al centro della mostra al Brooklyn Museum.