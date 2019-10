Mr.Robot, capitolo finale cyber-thriller

ROMA, 6 OTT - Il claim della quarta e ultima stagione è "Goodbye, Friend" e l'incipit afferma "È l'ora di porre fine a questa guerra una volta per tutte". Il premio Oscar Rami Malek torna nel ruolo dell'hacker Elliot, nella serie cyber-thriller "Mr. Robot", il personaggio grazie al quale, sarebbe ingeneroso non ricordarlo, ha potuto mostrare al grande pubblico le sue qualità, e non ha caso la popolarità è arrivata sin dalla prima stagione. Acclamato dalla critica. Plurinominato. Il capitolo finale, il quarto, si avvicina. Negli Stati Uniti debutta su USA Network il 6 ottobre. In Italia arriva pochi giorni dopo: il 15 ottobre, alle ore 21.15, su Premium Action e prosegue in day&date per le successive. Premiato con due Emmy (Rami Malek, miglior attore protagonista, e Mac Quayle, per la miglior colonna sonora originale). Vincitore di due Golden Globe, Mr. Robot racconta la storia di Elliot, un hacker di grandissimo talento ma gravato da ansie sociali invalidanti che lotta contro lo strapotere delle multinazionali.