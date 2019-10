10 anni fa il docu su Jackson This is it

NEW YORK, 6 OTT - Il docufilm 'This Is It' compie dieci anni e per l'occasione verrà messo in vendita un cofanetto musicale che ricorda gli ultimi giorni della carriera musicale di Michael Jackson prima della sua tragica morte il 25 giugno del 2009. 'This Is It', il documentario musicale con il maggior incasso di tutti i tempi, fu realizzato utilizzando il materiale girato nei giorni immediatamente precedenti la morte di Jacko mentre l'artista provava le canzoni e preparava le coreografie per lo show omonimo in programma a Londra a partire dal luglio 2009. Il cofanetto musicale sarà disponibile dal prossimo 11 dicembre e solo in mille copie. Comprende quattro Lp in vinile blu translucido, un Blu-Ray del film in 3D, un libro di 60 pagine e un biglietto per il concerto che non si svolge mai del 24 luglio del 2009 a Londra.