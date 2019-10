Jennifer Lopez, popstar punta all'Oscar

ROMA, 5 OTT - E' una storia di empowerment, affermazione al femminile, che sembra calzare a pennello a Jennifer Lopez, talmente su misura che potrebbe portarla dritta alla notte degli Oscar oltre che da più di un mese su tutti i media internazionali. Hustlers - Le ragazze di Wall Street, dalla premiere a Toronto non si è fermato, macinando incassi e facendo parlare molto grazie al coinvolgimento di JLo, 50 anni pop star di origine portoricana, attrice, imprenditrice. L'uscita alla fashion week milanese con lo stesso Jungle Dress di Versace ai Grammy del 2000 l'ha portata ulteriormente alla ribalta, fiera della sua bellezza. Il film, una 'commedia femminista' è stato definito - con Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart - racconta di un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York che guidate da JLo uniscono le forze per derubare i loro clienti, ricchi broker di Wall Street. Si vedrà alla Festa di Roma (17-27 ottobre) e poi in sala dal 7/11 con Lucky Red e Universal.