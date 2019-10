Francesco Carofiglio, io e Gianrico

ROMA, 5 OTT - Francesco Carofiglio, di cui è uscito il nuovo romanzo "L'estate dell'incanto", pubblicato da Piemme, racconta il rapporto con il fratello Gianrico, con cui ha scritto anche due libri: una graphic novel, Cacciatori nelle tenebre, e nel 2014 La casa nel bosco. "Diciamo sempre che per fortuna abbiamo scritture differenti. Ogni volta che facciamo qualcosa insieme giuriamo di non ripeterlo più. Arriviamo quasi allo scontro fisico, ma abbiamo un buon rapporto di fratelli, non siamo in conflitto", racconta. La protagonista dell'Estate dell'incanto è Miranda, una donna che ricorda a 90 anni la sua infanzia. "Più di tutti gli altri che lo hanno preceduto, questo romanzo è dedicato a mia madre (scomparsa nel 2014, ndr)". A lei si ispira l'affascinante protagonista della storia. "Quando ho iniziato a scrivere sapevo che mi sarei imbattuto più volte nel suo ricordo. Era un'intellettuale come Miranda, una donna per molti aspetti anticonvenzionale, con una straordinaria capacità affabulatoria. Ma Miranda non è mia madre".