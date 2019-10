Parigi svela i tulipani di Koons

PARIGI, 04 OTT - Dopo quasi tre anni di veleni e polemiche a ripetizione il vaso di tulipani giganti di Jeff Koons è stato svelato oggi a Parigi, in presenza dell'artista americano e della sindaca Anne Hidalgo. L'opera offerta dagli Usa alla città di Parigi in omaggio alle vittime degli attentati jihadisti che tra il 2015 e il 2016 colpirono la capitale doveva sorgere inizialmente nei pressi del Trocadéro, tra il Museo d'arte moderna e il Palais de Tokyo, una zona particolarmente frequentata dai turisti in visita. Ma dopo le polemiche per quell'ubicazione è stato scelto un luogo piu' discreto, sul retro del Petit Palais, non lontano dall'avenue des Champs-Elysées. La monumentale scultura di 12 metri di altezza raffigura una mano che porge un vaso di tulipani. Presentando l'opera, Koons ha spiegato che ci sono "solo undici fiori. Il dodicesimo rappresenta la perdita nata dagli attentati".