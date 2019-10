Munizioni parte e ricorda Daphne Caruana

ROMA, 4 OTT - Saranno in libreria il 16 ottobre, giorno dell'anniversario dell'uccisione, nel 2017, della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, i primi due titoli della nuova collana 'Munizioni', diretta da Roberto Saviano e pubblicata da Bompiani. E sono proprio alcuni dei più importanti reportage di Daphne raccolti nel libro 'Di' la verità anche se la tua voce trema', scelti dai figli della giornalista Andrew, Matthew e Paul, che firmano la prefazione, insieme a Saviano, autore della postfazione, ad inaugurare la collana. Il libro sarà presentato il 15 ottobre al Teatro Ambra Jovinelli di Roma da Saviano con i figli di Daphne, moderati da Massimiliano Coccia, con letture di Valeria Solarino. Dagli esordi sulla carta stampata,, il libro arriva fino all'ultimo post su Running Commentary in cui la giornalista e blogger scriveva - il 16 ottobre 2017, poco prima che la Peugeot bianca su cui viaggiava saltasse in aria - "Ci sono corrotti ovunque si guardi, la situazione è disperata".