Tom Walker, edizione speciale 1/o album

ROMA, 4 OTT - L'8 novembre esce "What a time to be alive (Deluxe Edition)" (Relentless/Sony Music), edizione speciale dell'album d'esordio di Tom Walker, cantautore da 1 miliardo e mezzo di stream e oltre 1 milione di dischi venduti. Il disco contiene 4 brani inediti, il primo dei quali Better Half of me già disponibile, e le versioni rivisitate delle hit "Leave a Light On" (doppio platino in Italia) e "Just You and I" (platino in Italia). Tom Walker tornerà live in Italia il 15 ottobre all'OGR di Torino e successivamente partirà per un nuovo tour già completamente soldout nel Regno Unito il 24 ottobre dall'O2 Academy Brixton di Londra.