Diventa audiolibro 'Ritorno all'Amarina'

ROMA, 4 OTT - E' anche in versione audiolibro il romanzo di Giuseppe Lazzaro Danzuso, 'Ritorno all'Amarina',, pubblicato da Fausto Lupetti e da poco ristampato in versione cartacea. Il libro sarò donato a ciechi e ipovedenti italiani che potranno così ascoltarlo attraverso il servizio on line curato dal Centro nazionale Libro parlato 'Francesco Fratta'. Alla presentazione del libro in versione audio è stata lanciata dal giornalista Alberto Sinigaglia l'idea di creare una "banca delle voci degli autori italiani" accolta con grande entusiasmo dal presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- Uici, Mario Barbuto. "Invito tutti gli autori italiani a donare la propria voce per i loro libri, registrandoli, magari con la collaborazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti" ha detto in collegamento da Torino Sinigaglia, 'papà' di 'Tuttolibri' della Stampa. L'iniziativa potrebbe portare a far nascere "una banca delle voci degli autori italiani" ha spiegato Sinigaglia.