'I Sotteranei del Colosseo' di Olivieri

ROMA, 4 OTT - Con un romanzo di fantascienza e avventura 'I Sotterranei del Colosseo' Massimo Olivieri esordisce come autore Newton Compton. Dopo il successo nell'edizione autopubblicata il thriller è stato acquisito dalla casa editrice romana in una versione arricchita da un sequel e modificata in alcune parti, confermando il ruolo di fucina di nuovi talenti della Newton Compton, da sempre attenta al mercato del selfpublishing. Ambientata tra Roma e il vicino Abruzzo, la storia si spinge dal centro storico della città eterna fino alle montagne. Il Colosseo diventa scenario di un'avventura paranormale in cui storia antica e futuro si incontrano. Gaspare, il metronotte in servizio notturno presso il monumento, scopre nei sotterranei un laboratorio segreto dove gli alieni operano giorno dopo giorno, rapendo persone di tutte le nazionalità che vengono sequestrate per qualche minuto. Nei loro corpi viene installato un microchip impossibile da individuare.