De Niro, da dipendente causa da 12 mln

NEW YORK, 3 OTT - Guai giudiziari per Robert De Niro: l'attore due volte premio Oscar ha ricevuto una denuncia da 12 milioni di dollari per "discriminazione di genere". Ad accusare l'ex "Toro Scatenato" e adesso protagonista dell'ultimo Martin Scorsese "The Irishman", e' Graham Chase Robinson, una veterana ed ex dipendente della sua Canal Production costretta a licenziarsi lo scorso aprile dalla posizione di vice presidente dopo esser stata ripetutamente al centro di minacce, insulti e avance non volute. Si tratta di messaggi sulla segreteria telefonica in cui la star di "Taxi Driver" la chiamava "troia" e "ragazza viziata". Contatti fisici "indesiderati", commenti e battute a sfondo sessuale. L'azione legale e' la seconda che divide De Niro e la Robinson: L'attore le aveva chiesto 6 milioni di danni per aver sottratto soldi alla società con un'appropriazione indebita e anche guardando le serie Netflix durante l'orario di lavoro: vicenda diventata virale