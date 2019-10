Le foto celebrano il 1969 rock

FIRENZE, 3 OTT - Dal festival di Woodstock con Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana e gli Who, fino al tour di Bob Dylan, passando per il Newport Festival, il festival dell'Isola di Wight e il live dei Rolling Stones a New York: Amalie Rothschild, che allora faceva parte dello staff di Woodstock, ha fotografato alcuni dei più importanti appuntamenti musicali rock degli anni Settanta. Ora una cinquantina di quelle foto, alcune inedite per l'Italia, sono in mostra a Firenze, nello spazio espositivo Carlo Azeglio Campi, dal 3 al 29 ottobre. La rassegna vuole essere un omaggio ai 50 anni di Woodstock, che si svolse dal 15 al 18 agosto 1969 a Bethel, ma celebra anche altri appuntamenti musicali di quell'anno. La prima sala ospita una ventina di fotografie-testimonianze del festival con immagini del prima, durante e dopo. La seconda, chiamata 'Altri eventi', mostra foto scattate al festival di Newport, quello dell'Isola di Wight con gli Who e Bob Dylan, al live dei Rolling Stones, in cui compaiono Tina Turner e Janis Joplin