In arrivo Ghost il Musical

MADRID, 3 OTT - Arriverà a fine gennaio nei teatri italiani "Ghost il musical", pronto a commuovere schiere di cuori teneri come fecero Patrick Swayze e Demi Moore nel 1990 nel celebre film che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo. La trasposizione di quella pellicola cult, una produzione tutta italiana della Show Bees di Gianmario Longoni in collaborazione con Colin Ingram e Hello Entertainment, si basa sul libretto di Bruce Joel Rubin, l'autore della sceneggiatura originale del film che ha curato l'adattamento per il palcoscenico, con una colonna sonora firmata dall'ex Eurythmics Dave Stewart e Glen Ballard, tra gli autori di Alanis Morrisette. A guidare gli attori-cantanti e i ballerini è Federico Bellone. Tra il pubblico della prima madrilena al Teatro Gran Via anche i tre giovani del cast italiano dello spettacolo che dopo il debutto a Bologna il 26 e 27 gennaio, sarà al Sistina di Roma dal 28 gennaio al 9 febbraio, al Teatro degli Arcimboldi di Milano dall' 11 febbraio al 1 marzo e poi in tour