Comunale di Bologna investe sul futuro

BOLOGNA, 3 OTT - Con il bilancio in pareggio per il quarto anno consecutivo, il Teatro Comunale di Bologna finalmente sta bene e proprio il 2 ottobre il Fus ha riconosciuto alla Fondazione di Piazza Verdi un incremento nei contributi: "Possiamo parlare di investimenti e di futuro e non più di risanamento - ha detto il sovrintendente Fulvio Macciardi nell'annunciare i nuovi cartelloni di opera e balletto del teatro. Per il secondo anno consecutivo, dunque, alla già annunciata stagione operistica se ne affiancherà una di danza con 4 appuntamenti che vedranno il debutto in prima assoluta proprio a Bologna di un progetto dedicato a Lucrezia Borgia, a 500 anni dalla morte, con protagonista Eleonora Abbagnato, commissionato al coreografo Giuliano Peparini (4 e 5 marzo). E poi il ritorno dopo 15 anni del Corpo di ballo del Teatro alla Scala che porterà la romanticissima Giselle (29 e 30 maggio), il galà internazionale Les Etoiles a settembre e in chiusura (9 e 10 ottobre) un classico di Maurice Bejart, Le Presbytère