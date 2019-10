View Conference, cinema e Silicon Valley

TORINO, 2 OTT - Hollywood e Silicon Valley stanno per sbarcare a Torino. Con questo biglietto da visita si presenta la ventesima edizione della View Conference, manifestazione di cinema digitale, animazione, effetti speciali, videogiochi e realtà virtuale, alle Ogr di Torino dal 20 al 25 ottobre. I numeri - 80 relatori, 7 grandi registi di Hollywood, 10 premi Oscar, 14 lectio magistralis. 100 ore di alta formazione, 50 corti - danno la misura dell'evento di portata mondiale. Lo dimostrano anche i nomi attesi: Brad Bird, il regista del film Gli incredibili, l'Oscar Peter Ramsey, regista di Spiderman, Dean Deblois, autore di Dragon Trainer, il mondo nascosto, Conrad Vernon, il regista alla guida del reboot animato della Famiglia Addams, Jill Culton che porterà il suo ultimo lavoro Il piccole Yeti. Lunedì 22 ottobre il pluripremiato musicista e direttore d'orchestra italoamericano Michael Giacchino, vincitore di un Oscar e di un Golden Globe per le colonne sonore di Up e Ratatouille dirigerà un concerto alle Ogr.