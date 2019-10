Apocalypse Now torna in sala restaurato

BOLOGNA, 3 OTT - Dopo la proiezione in anteprima europea in piazza Maggiore a Bologna lo scorso 28 giugno, la versione restaurata del Final Cut di 'Apocalypse Now' torna in sala dal 14 al 16 ottobre. Un'occasione per festeggiare i 40 anni del capolavoro di Francis Ford Coppola, che uscì nel 1979. Il restauro è stato curato da American Zoetrope al laboratorio Roundabout, con la collaborazione del laboratorio bolognese de 'L'Immagine Ritrovata'. "Dato che l'originale non era solo lungo, ma anche insolito nello stile e nella sostanza per un film dell'epoca, abbiamo pensato di tagliare, ove possibile, non solo per questioni di tempo, ma anche per tutto ciò che poteva sembrare strano", spiega lo stesso Coppola: "Una quindicina di anni dopo lo davano in tv, mentre mi trovavo in albergo e mi sono messo a guardarlo: mi sono reso subito conto che il film non era strano come pensavo, ed era diventato più contemporaneo".