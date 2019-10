Festival Idee,arrivate 4000 prenotazioni

ROMA, 3 OTT - Arrivate a 4mila in dieci giorni le prenotazioni per la prima edizione del 'Festival delle idee', che si svolgerà dal 24 al 27 ottobre all'M9 - Museo del '900 di Mestre e per alcuni eventi si avvia verso il sold out. Il Festival, a ingresso gratuito su prenotazione, ha visto una significativa risposta dei giovani con oltre il 30% della richieste tra i 18-35 anni. Molte le prenotazioni, oltre che da tutte le province venete, dal Friuli Venezia Giulia e dall'Emilia-Romagna. Annunciati il 3 ottobre i nomi che completano il calendario: Morgan in un doppio appuntamento, Mauro Corona, Philippe Daverio e Mauro Ferrucci. Tra i grandi ospiti: Pupi Avati, Gioele Dix, Mogol, Melania Mazzucco, Alan Friedman, Igor Sibaldi, Alessio Boni con Marcello Prayer, Francesco Moser e Sara Simeoni. Ventisette gli eventi in quattro giorni, quattro le location con la possibilità di un maxischermo aggiuntivo al Chiostro dell'M9. E un focus sui prodotti e l'arte culinaria del territorio a cura dello chef Tino Vettorello.