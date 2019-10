I capitelli marciani visti da M. Cicogna

ROMA, 3 OTT - Imitatio Vitae è il titolo del libro d'arte dedicato agli antichi capitelli marciani del veneziano Palazzo Ducale, scritto da Marina Cicogna, e presentato nella Biblioteca Angelica a Roma assieme a Gucci. Nel progetto editoriale confluiscono infatti la passione di Alessandro Michele (ha disegnato la copertina e collaborato al libro) per l'antico e l'incontro con la produttrice cinematografica, sceneggiatrice e fotografa. I capitelli marciani sono capolavori del Gotico Italiano che fino alla fine dell'Ottocento hanno decorato i colonnati del portico e del loggiato e che, sottratti allora alle ingiurie del tempo, smontati, riposti e obliati per oltre un secolo in qualche segreto interno del Palazzo veneziano, sono protagonisti delle immagini del libro: foto d'archivio Cameraphoto Arte scelte dall'autrice e scatti da lei stessa realizzati, che raccontano le opere nel volume concepito con la direzione artistico-creativa di Alessandro Michele e prodotto da Gucci in collaborazione con la casa editrice Marsilio.