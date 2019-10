Su Netflix L'uomo senza gravità

ROMA, 3 OTT - L'esordio al cinema di Marco Bonfanti con L'Uomo senza Gravità con protagonisti Elio Germano, Michela Cescon, Elena Cotta, Silvia D'Amico, andrà su Netflix a partire dall'1 Novembre, preceduto da una uscita evento in sala il 21, 22 e 23 ottobre, distribuito da Fandango. La storia ruota intorno ad Oscar (Elio Germano) che viene alla luce in una notte tempestosa, nell'ospedale di un piccolo paese e da subito si capisce che c'è qualcosa di straordinario in lui: non obbedisce alla legge di gravità. Fluttua in aria, si libra nella stanza più leggero di un palloncino. "La storia di Oscar, un uomo affetto da "leggerezza", - dichiara il regista Marco Bonfanti - racconta la difficoltà di essere puri, ingenui e leggeri (in tutti i sensi) in un mondo opaco votato alla pesantezza. Una vicenda in equilibrio tra fiaba e realtà".