Al via su Sky la serie "1994"

ROMA, 3 OTT - Nel 1994 l'Italia cambia per sempre: è l'anno della restaurazione. Al via da domani, venerdì 4 ottobre, in esclusiva su Sky, "1994", l'ultimo capitolo della trilogia Sky Original prodotta da Wildside, parte di Fremantle, che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica. Gli otto episodi della serie sono ambientati in quello che è un anno cruciale della nostra storia recente, raccontato attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita s'intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la prima metà degli Anni '90. Nel cast della serie, diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce, ritroviamo Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, assieme ad Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. "1994" è in onda da domani 4 ottobre ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic, in simulcast su Sky Cinema Uno. Anche in 4k HDR per i clienti Sky Q. Disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go, in streaming su Now Tv.